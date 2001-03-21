Yolcunun hostese verdiği not bomba paniği yaşattı

25.5.2017 - 00:59

Kıbrıs seferini gerçekleştirecek uçakta bir yolcunun kabin memuruna verdiği yazılı not, uçakta hareketli anların yaşanmasına neden oldu. ‘Buradan KKTC Başbakanı’na sesleniyorum. Olacaklardan ben sorumlu değilim’ şeklindeki not üzerine uçakta arama yapılırken notu veren yolcu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Atlasglobal Havayolları’nın İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan KKTC Ercan Havalimanı’na gerçekleştireceği KK1010 sefer sayılı tarifeli uçağı kalkış için son hazırlıkları tamamladı. Bu sırada bir yolcu elinde bulunan ‘Buradan KKTC Başbakanı’na sesleniyorum. Olacaklardan ben sorumlu değilim’ yazılı not kağıdını kabin memuruna verdi. Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı. Notu yazan yolcu polis tarafından gözaltına alınırken, diğer yolcular uçaktan indirildi. Polis ekipleri not üzerine bomba prosedürü uygulayarak uçakta arama yaptı. Olay nedeniyle 16.45’de yapılması planlanan İstanbul-Ercan seferi gecikmeye uğradı. Yolcular 4 saatlik rötarın ardından başka bir uçakla saat 20.40’da Ercan’a gönderildi.

Ferhat Yasak

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