Yolda yürüyen çifte saldırmıştı!... Babası herkesten özür diledi...

28.5.2017 - 15:23

Diyarbakır’da yolda yürüyen genç çifte saldıran ve güvenlik kamerası görüntüsünden kimliği belirlenerek tutuklanan Yekta Çiftçi’nin babası Nedim Çiftçi, "Çocuğumun bir hastaneye yatırılmasını talep ediyoruz. Yaşananlardan dolayı bütün kamuoyundan özür diliyorum" dedi. Çiftçi'nin 'Burada böyle yürüyemezsiniz' diye kaldırımda yürüyen bir çifte saldırdığı, erkekten yumruk yiyince yanındaki kadına vurmaya çalıştığı anlar kameralara takılmış, büyük tepki çekmişti.

Merkez Yenişehir İlçesi’nde geçtiğimiz günlerde yürüyen çifte saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 23 yaşındaki Yekta Çiftçi, çıkarıldığı mahkemede, ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklandı.

Yekta Çiftçi’nin psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu iddia eden babası Nedim Çiftçi, olaylardan büyük üzüntü duyduğunu belirterek herkesten özür diledi. Esnaf olan Nedim Çiftçi, şunları söyledi

"Oğlum 2 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalıktan sonra, her ne kadar olgunlaştıysa da her zaman bir çocuk gibi hareket etti. Oğlumu hastaneye götürdüğümde, doktorlar dikkat dağınıklığı teşhisini koydular. Son zamanlarda oğlum bir depresyon yaşadı. Bir çok uğraşa rağmen onu hastaneye götürmeye ikna edemedik. Bu olayın yaşanmasından dolayı çok üzgünüz. Çocuğumun bir hastaneye yatırılmasını talep ediyorum. Yaşananlardan dolayı bütün kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

"OLAYIN YAŞANDIĞI GÜN KENDİSİNİ AZARLADIM"

Oğlunun tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyarette gittiğini ancak görüşemediğini anlatan Nedim Çiftçi, "Misafir bir koğuşta kalıyormuş, önümüzdeki günlerde tekrar ziyaretine gideceğim" dedi. Tutuklama kararına itiraz edeceklerini de belirten Nedim Çiftçi, "Oğlumu gözaltına alan polisler bile onun tavrını gördü. Eline kelepçe takıldığı zaman oğlum gülümsüyordu. Kendisi işin farkında değil. Olayın yaşandığı gün, neden böyle bir şey yaptın diye onu azarlamıştım. Çocuk ne yaptığının farkında bile değil. Hareketleriyle her şeyiyle oğlum kendini belli ettiriyor" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Yekta Çiftçi iddiaya göre yolda yürüyen çiftin yanına gidip "Burada böyle yürüyemezsiniz" dedi. Önce erkeğe saldıran zanlı, peş peşe yumruk yiyince bu kez yanındaki kadına saldırmaya çalışmıştı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret