Yoldan geçen çifte 'Burada böyle yürüyemezsiniz' diye saldırdı...

26.5.2017 - 00:49

Diyarbakır’da bir kişi, yan yana yürüyen çifte "Burada böyle yürüyemezsiniz" diye çıkıştı. Bir süre tartıştığı adama saldırmaya çalışan şahıs, yüzüne aldığı darbelerle sersemlemeye başladı. Adamı vuramayacağını anlayan şahıs, yanındaki kadına saldırıp darp etti.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi Kooperatifler Mahallesi’nde yaşandı. Önceki gün yolda yürüyen çifti gören bir şahıs yaklaşık 200 metre peşinden gittiği çifte, iddiaya göre, "Burada böyle yürüyemezsiniz" diyerek çıkıştı. Şahıs, çiftten erkek olanla bir süre tartıştıktan sonra saldırmaya başladı. Yüzüne yumruk darbesi alarak sersemleyen şahıs, erkeği dövemeyeceğini anlayınca kadına saldırmaya başladı.
Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar, şahsı bölgeden uzaklaştırdı. Yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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