Yüz bin liralık tekne sulara gömüldü

Yüz bin liralık tekne sulara gömüldü
10.6.2017 - 21:18

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 100 bin lira değerindeki ahşap gulet sulara gömüldü.

Bitez koyunda açıkta demirleyen 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne rüzgarın da etkisi ile su almaya başladı. Turistlik gezi amacı ile kullanılan tekne Ege sularına gömüldü. Teknenin battığını gören Raşit Varlı teknenin kuvvetli rüzgar nedeniyle su alıp battığını ifade ederek, “Tekne uzun süredir burada idi. Ahşap tekne olduğu için sık sık bakımlarının yapılması ve içerisine dolan suyun boşaltılması lazım. Su ala ala yavaş yavaş battı tekne. Yaklaşık 100 bin lira civarında bir tekneydi” dedi.
Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.

Eren Ayhan

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