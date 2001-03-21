Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Zonguldak'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Karaman Belediyesi Çayköy mevkiinde meydana geldi. Kamil Kartal'ın (66) idaresindeki 67 AE 410 plakalı kamyonet, Cafer Aydın (23) idaresindeki 67 EY 447 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Kamil Kartal ve Cafer Aydın ile araçlarda bulunan Hayrettin Karaduman (43) ve Oğuzhan Çelebi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Kamil Kartal ve Cafer Aydın Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine, Hayrettin Karaduman ve Oğuzhan Çelebi ise Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Tedavi altına alınana yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sertaç Özdemir

