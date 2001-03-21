300 bin yıllık insan iskeleti kalıntısı bulundu

Fas’ın Yusufiye bölgesi kırsalında yer alan Cebel İhud köyü yakınlarında 300 bin yıllık insan iskeleti kalıntısı bulunduğu açıklandı.

Fas'ta 300 bin yıllık insan iskeleti kalıntısı bulunduğu duyuruldu.

Fas Kültür ve İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, Faslı bilimadamı ve araştırmacı Abdulvahid bin Nasır ve Alman araştırmacı Jan Jack Yublan'ın öncülüğünde çalışan uluslararası bir arkeoloji ekibinin Fas'ın Yusufiye bölgesi kırsalında yer alan Cebel İhud köyü yakınlarında yaptıkları kazı çalışmalarında Homo sapiense ait iskelet kalıntılarına rastladıkları belirtildi.

Kalıntıların yaklaşık 300 bin yıllık olduğu belirtilen açıklamada, yapılan testler sonucunda kalıntıların şimdiye kadar keşfedilen en eski insan kalıntıları olduğu bildirildi.

Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda en eski 100 bin yıllık kalıntılara ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, Fas'ta keşfedilen kalıntılara ilişkin ilmi makalenin 8 Mayıs 2017 tarihinde Almanya'da çıkan "Doğa" dergisinde yayımlandığı kaydedildi.