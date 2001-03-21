Canlı kıyafet ürettiler

New Balance, MIT ve Singapur Üniversitesi araştırmacıları 3D baskı sistemleri kullanılarak kendi kendini soğutabilen bir takım elbisesi ve ayakkabı geliştirdi. Katmanlar halinde üretilen 3D giysiler, bakterilerin entegrasyonu sayesinde serinlemenizi sağlıyor.

Araştırmacılar çalışmalarda havadan nemi emebilme kabiliyetinin yanında ultraviyole ışınlar altında parlayan sistem kullanılarak sıvı birikimine dayanan mikro 3D baskı modeli sistemi kullanıldı. Sıvı birikime dayanan mikro bir 3D baskı tekniği kullanarak E. Coli hücreleri maddelere entegre edildi.

Hücreler, küçük bir algılayıcı ve aktüatör gibi hareket ederek, sporcu her ter attığında kanatları açmaya ve vücut soğuması üzerine onları çekmeye itiyor. Araştırmacılar aynı zamanda havayı dışarı atmak ve nemden kurtulmak için benzer hücre kaplı kanatlar içeren bir iç tabaka ile çalışan bir ayakkabı modelledi.

Öte yandan E.Coli ile 3D katmanların birleşmi sonucunda hücreler kasılarak lateksin bükülmesine neden oluyor. Nemli ortamda ise hücreler havadaki nemi emerek düzleşiyor. Böylelikle kıyafeti veya ayakkabıyı giyen kişinin serin kalması sağlanıyor.

Canlı giysilerin sürdürülebilir olmasını sağlamak için gelecekteki çalışmalari hücrelerin stabilitesine odaklanacak. Ayrıca geliştirilen 3D baskılı giysiler için yapılan testlerde ön yıkama ile giysilerin esnekliğinde herhangi bir kaybın yaşanmadığı da ortaya çıktı.