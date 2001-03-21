Fransız astronot Pesquet, uzay yolculuğunu anlattı

7.6.2017 - 00:45

196 günlük uzay yolculuğunu rekor sürede tamamlayan Thomas Pesquet, düzenlenen basın toplantısında uzay macerasını anlattı.

Fransız astronot Thomas Pesquet, 196 günlük uzay yolculuğunu rekor sürede tamamlamasının ardından, Köln'de düzenlenen basın toplantısında, uzay deneyimlerini anlattı. Pesquet, dünyaya dönüşüne ilişkin, "Unuttuğumuz kokular, renkler bunlar, ilginç olan bizi almaya gelenlerin sabunlarının, deodorantlarının bile kokusunu alıyordum. Eşime kavuşma, peynir yemek, duş almak gibi küçük mutluluklarım var" açıklamasını yaptı.

Pesquet uzayı özlediğini, özellikle de havada yüzmenin çok güzel bir duygu olduğunu söylerken "Giyinmek için çok kolay oluyordu" esprisini yaptı. Hala 4 astronotun uzayda olduğunu söyleyen Pesquet "Arkadaşlarımı terk etmiş gibi hissediyorum, onların çalışmalarını yakından takip edeceğim" dedi.

Uzay görevi sırasında bolca fotoğraf paylaşan astronot "Bunu paylaşmam gerekiyordu, çünkü çocukken böyle bir görevi takip etmeyi çok isterdim" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın Paris Anlaşmasından geri çekilme açıklamasını eleştiren Pesquet, çok sorumsuzca olduğunu ve uzay görevi boyunca bu konuların önemini daha iyi kavradığını belirtti.

Pesquet dünyaya inişleri sırasında yaşadıkları olağanüstü durumu "Bilim kurgu filminde hissettim kendimi" diyerek ifade etti.

Özlem Kaplan

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