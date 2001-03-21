Fransız astronot Thomas Pesquet yeryüzüne iniş yaptı

Fransız astronot Thomas Pesquet, 196 günlük uzay yolculuğunun ardından Kazakistan’a iniş yaptı.

Fransız astronot Thomas Pesquet, uzay görevini Avrupa Uzay Dairesi astronotları için rekor sayılabilecek sürede tamamlayarak 196 günün ardından Kazakistan’daki Baykonur Uzay üssüne iniş yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu, Çin-Moğolistan sınırının yörüngesinde inişin meydana geldiğini açıkladı. Fransız astronot Pesquet, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harika bir macera ve inanılmaz tur oldu. Burada bir sürü işimiz var. Şimdi gezegene geri dönme zamanı. Yakında görüşürüz" dedi.

Fransız astronot Thomas Pesquet, Soyuz MS-03 uzay aracında uzay yolculuğunu gerçekleştirdi.