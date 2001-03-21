İmam Hatip'li öğrenciden müthiş buluş

ERZİNCAN'da İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Nazire Şeyma Özarslan, TÜBİTAK yarışması için bitkileri donmaya karşı koruyan madde üretti.

Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nazire Şeyma Özarslan, liseler arası TÜBİTAK yarışması için tarımsal bitkileri soğuktan ve donmaktan korumak için atık maddelerden eriyik üretti. Biyoloji Öğretmeni Reyhan Özkan'ın rehberliğinde yaklaşık 6 aydır proje üzerinde çalışan Özarslan, atık yağ ve organik maddelerden ürettiği solüsyonu, önce çiçekler üzerinde uyguladı. Başarılı bir sonuç alan lise öğrencisi, daha sonra merkeze bağlı Çatalören ve Işıkpınar Köyü'ndeki tarım arazilerinde örtü altında yetiştirilen lahana fideleri üzerinde denedi. Yaklaşık 4 dönüm arazide yaklaşık 50 TL maliyetle fidelerin erken gelişmesini ve don olaylarından korumayı başaran Nazire Şeyma Özarslan, uyguladığı projeyle daha erken verim alınabileceğini bildirdi.

Hazırladığı projeyle TÜBİTAK tarafından liseler arasında düzenlenen bölge yarışmasında dereceye giren Özarslan, Erzincan'da Mayıs aylarında başlayan tarımsal üretimi daha erkene çekmeyi amaçladıklarını, böylelikle daha erken ürün alabileceklerini belirtti. İçerisinde atık bitkisel yağlar ve bazı organik maddeler olan solüsyonun doğaya hiçbir zararı olmadığına işaret eden Özarslan şunları söyledi:

"Bu tür koruyucu maddeler var ancak, kimyasal olduğu için hem maliyeti yüksek, hem de zararı var. Benim ürettiğim organik koruyucu madde. Ayrıca çiftçilerimiz kendileri de üretebilecek. Böylelikle tarım alanlarında ve meyve ağaçlarında yaşanan don olaylarını nedeniyle zararın önüne geçilecek. TÜBİTAK Erzurum'da düzenlenen liseler arası bölge yarışmasında dereceye girdim. İnşallah, Ankara'da yapılacak olan Türkiye geneli projeler arasında derece alacağım."