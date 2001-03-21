İnsan dostu robot: Biyonik ahtapot

Almanya merkezli girişimcilik firmasının tasarladığı biyonik ahtapot cisimleri daha kolay kavrayabilirken, hafif ve zararsız yapısıyla insanlara iş kazası riskini azaltıyor.

Robot çağının bilim insanları doğadan esinlenmeye devam ediyor. Almanya merkezli bir kontrol ve otomasyon şirketinin ahtapot kolundan esinlenerek ürettiği biyonik kol, esnek yapısıyla objeleri daha güçlü şekilde kavrayabiliyor. Tıpkı bir ahtapotun kolu gibi çalışan biyonik koldaki vakumlu çıkışlar, kavradığı cismi daha sıkı şekilde tutuyor. Esnek ve kolayca hareket ettirilebilen yapısıyla biyonik ahtapot farklı girinti ve çıkıntıya sahip objeleri kolayca kavrıyor. Sanayide kullanılması hedeflenen biyonik ahtapot hafif ve zarar vermeyen yapısıyla, kendisiyle çalışan insanlara zarar verme riskini de azaltacak.

İdris Altun

