Kastamonu Üniversitesi öğrencileri güneş otomobili yaptı

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Erol Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Otomotiv Teknolojisi Bölümü öğrencilerince tasarlanan projenin üniversite adına önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

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"EMEKLERİ BOŞA GİTMEDİ"

Öğrencilerin üniversitenin sunduğu imkanları etkin şekilde kullandığını vurgulayan Turan, "Gururla söyleyebilirim ki yüksekokul öğrencilerimiz yaptıkları projeyle alanlarında önemli bir başarıya imza attı. Hedefleri için zamanlarını ve üniversitemizin onlara sunduğu imkanları çok iyi planladılar. Ortaya koydukları ürünler ve dayanışma içinde yürüttükleri çalışmalarıyla emeklerinin boşa gitmediğini hepimize ispatladılar." dedi.

2 LİRALIK ELEKTRİKLE ÇALIŞIYOR

Otomotiv Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Ümit Tepe de Ar-Ge çalışmaları kapsamında öğrencilerin desteğiyle geliştirdikleri güneş enerjili aracı 20 bin lira maliyetle 5 ayda tamamladıklarını belirtti.

"Güneş" adını verdikleri aracın saatte 60 kilometre hıza ulaşabildiğine işaret eden Tepe, tamamı yüksekokul bünyesinde yapılan aracın üzerinde her biri 100 vatlık 8 güneş paneli bulunduğunu dile getirdi.

Bu panellerin 392 lityum iyon pilden oluşan bataryayı şarj ederek aracın hareketini sağladığına dikkati çeken Tepe, batarya tam dolu olduğunda aracın 200 kilometre gidebildiğini ifade etti.

Aracın yalnızca güneşten sağladığı enerjiyle 4 beygir gücündeki elektrik motoru sayesinde yol alabileceğini dile getiren Tepe, şöyle devam etti:

"Enerji bittikten sonra havanın güneşli olması durumunda aracın bataryası 7 saatte şarj oluyor. Hava kapalı ise aracın pillerini şarj etmek için yalnızca 2 liralık şebeke elektriği tüketimi yeterli. Geliştirdiğimiz proje sayesinde öğrencilerimiz hayallerini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. Öğrencilerimiz bu çalışmayla derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya döktü. En önemlisi de fark yaratan bir projeye imza atarak eğitim hayatlarına son derece önemli katkı sağladılar. Projeyi hayata geçirmemizde katkılarından dolayı Rektör Sayın Prof. Dr. Seyit Aydın'a, Yüksekokul Müdürümüz Sayın Turan'a teşekkür ediyoruz."

Tepe, trafiğe açık ve kapalı alanda testlerini sürdürdükleri aracı hidrojenli kullanımla geliştirmeyi hedeflediklerini aktararak "Şimdilik yalnızca güneş enerjisiyle çalışan aracımızı hidrojenle geliştirmek istiyoruz. Çift enerji türüyle aracın hem hızını hem de menzilini artıracağımıza inanıyoruz." dedi.

"KALICI BİR ESER KAZANDIRDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Projede yer alan öğrencilerden Berk Tunca ise aracı yaparken şase, kaporta, elektrik ve süspansiyon olmak üzere 4 takım halinde çalıştıklarını anlatarak şunları söyledi:

"Demir profilden iskeletini oluşturduğumuz, plastik kaplama ile kaportasına şekil verdiğimiz aracımızın yürüyen aksamında sürtünme direncinin az olmasından dolayı 4 bisiklet lastiği kullandık. Aracımızı okulumuza kalıcı bir eser olarak kazandırdığımız için gururluyuz."

Öğrencilerden Mutlu Özkök de aracın hafif olması için projelerinde kuru tip akü yerine yeni nesil pil teknolojisi kullandıklarını, bu sayede 100 kilogramlık pil ağırlığını 16 kilograma düşürüp aracın hızını artırdıklarını anlattı.

Aracın iç aksamının tasarım ekibinde yer alan öğrencilerden Abuzer Çelik de geliştirdikleri yazılımla oluşturdukları ön panelde hız ve pil durumunu anlık takip edebildiklerini, kamera ve sensörler sayesinde sürüş kolaylığı sağladıklarını kaydetti.