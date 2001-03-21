NASA'nın Juno uzay aracından Jüpiter'in 'büyüleyici' fotoğrafları

NASA (Uluslararası Uzay İstasyonu) Juno uzay aracı aracılığıyla Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter hakkında yeni bilgiler geçmeye başladı.

'Science' (Bilim) adlı dergide yayınlanan iki makalede Jüpiter'in karmaşık, çok büyük, türbülanslı, kutuplarda Dünya büyüklüğünde kasırgaların yaşandığı, gaz devinin kalbine doğru dalan rüzgar sistemlerinin olduğu ve büyük bir manyetik alana sahip olduğu aktarılıyor.

NASA'nın Washington'daki genel merkezinde çalışan Juno programının direktörü Diane Brown, araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak, "Jüpiter'in neden bu kadar büyüleyici olduğunu anlamamızı sağlayan ilk bilimsel sonuçları paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Jüpiter'e ulaşmak uzun bir yolculuğu gerektirdi, ancak ilk sonuçlar bu yolculuğa değdiğini gösteriyor" dedi.

Juno uzay aracı 2011 yılında fırlatılmış, Jüpiter'in yörüngesine 4 Temmuz 2016 tarihinde girmişti.

San Antonio'daki Southwest Araştırma Enstitüsü'nden Scott Bolton, Juno'nun kamerası JunoCam ile elde edilen görüntüler sayesinde yepyeni bir Jüpiter bilgisini edindiklerini söylüyor.

BBC'ye konuşan bilim insanları da Jüpiter ile ilgili edindikleri yeni bilgilerin 'nefeslerini kestiğini' özellikle kutuplarda görülen fırtınaların büyük hayranlık yarattığını anlattı.

Bilim insanı Mike Janssen, bu durumu, 'Dünya büyüklüğündeki kasırgaların birbirinin içine geçmesi' olarak anlatıyor.

Bu yapıların Satürn gezegeninin kutuplarında görülenlerden neden farklı olduğu ise araştırılıyor.

Bu fırtına kümelerinin kısa ömürlü mü olduğu, yoksa yüzyıllarca yaşayıp yaşamadığı ise henüz bilinmiyor.

Jüpiter'e bu kadar yakın ve yüksek çözünürlüklü bir şekilde elde edilen görüntüler sayesinde gezegen hakkında yeni bilgilere ulaşılıyor.

Dünya'dan 10 kat büyük manyetik alan

Jüpiter'in atmosferindeki ısıl ışınımı ölçen Juno'nun Mikrodalga Radyometresi (MWR) de şaşırtıcı sonuçlar açığa çıkarıyor.

Bulutlardan atmosferin derinine kadar ölçüm yapan MWR'ye göre Jüpiter'in kemerleri ve bölgeleri gizemini koruyor; ekvatorun yakınındaki kemer aşağı kadar inerken başka yüksekliklerdeki bölgeler farklı yapılara dönüşüyor.

Araştırmanın başka sonuçları ise gezegenin manyetik alanına dair ilginç bilgiler sunuyor.

Jüpiter'in diğer gezegenler arasında en yoğun manyetik alana sahip olduğu bilinse de son araştırmalar düzensiz olan manyetik alanlarının Dünya'daki en güçlü manyetik alandan bile 10 kat daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor.