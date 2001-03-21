Rus bilim adamları iddia etti, Piri Reis 500 yıl önce keşfetti

Osmanlı Denizcisi Piri Reis’in, 500 yıl önce çizdiği gizemli dünya haritasında yeni bir keşif daha gün yüzüne çıktı.

“Piri Reis Haritası’nın Şifresi” adlı kitapta çok ilginç bir bulguya yer verildi. Araştırmacı Yazar Metin Soylu’nun kaleme aldığı ve ilk kez yayınlanan Piri Reis Haritası’ndaki 'enerji ızgaraları', bilim dünyasında ses getirecek bilgileri içerisinde barındırıyor.

Kamuoyunda uzun yıllar Piri Reis Haritası ile ilgili olarak önemli çalışmalara imza atan Araştırmacı Yazar Metin Soylu, geçen hafta güncel baskısıyla piyasalarda yerini alan “Piri Reis Haritası’nın Şifresi” adlı eserinde ilk kez Rus bilim adamlarının yıllardır iddia ettiği 'enerji ızgaraları' adlı teoriye açıklık getirdi. Piri Reis Haritası’nda enerji ızgaralarının olduğunun altını çizen Metin Soylu, "Bu konuyu hemen tartışmaya açmak istedim. Nedeni ise uzun zamandır üzerinde çalıştığım enerji ızgaraları konusu, geçmişte Rus bilim adamları tarafından ilk kez ortaya konmuş çok ilginç bir araştırmanın ürünüdür.

Bu teori, eski Sovyetler Birliği dergisi Technika-Molodezhi'de de çıkmıştır. Makarov, Morozov ve Goncharov adlı Rus bilim adamları, dünyanın çekirdeğini gezegende olup bitenleri etkileyen büyüyen bir kristal olarak görme fikrini keşfetmişlerdir. Bu kristalin çekirdekten gelen yayınımlara dayandığı iddia edilmektedir. Dünyanın yüzeyinin üçgen bölünmelerinin bu kristalin yaydığı dalgalarla üçgen kenarlar oluşturduğunu ve birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğu belirtilmektedir. Ayrıca bu kristalin ışınlarının ise güç alanı sebebi ile dünyanın yüzeyinde 12 ya da 20 kenarlı bir kristal yapıya benzediği değerlendirilmektedir. Piri Reis, Kitabı-Bahriye adlı eserinde rüzgar gülleri hakkında bilgi verirken satır aralarında aşağıda 'yol' diye tabir ettiği 'enerji ızgaları'nı bizlere anlatmaya çalışıyor" dedi.

Kitab-ı Bahriye cilt 1 sayfa 73'ten örnek veren Soylu, "Enerji ızgaraları teorisi ışığında Rus bilim adamlarının açıklamalarına istinaden 'Buna göre dünya ızgarasının merkezi, kristalin bir çekirdekten gelen yayınımlara dayanmaktadır. Bu kristalin ışınlarının ise güç alanı sebebi ile dünyanın yüzeyinde 12 ya da 20 kenarlı bir kristale andırıyor.' Piri Reis Haritası’nın tümevarım metodu ile tamamlanmış halinden hareket ederek dünyanın yüzeyinin 16 kenarlı bir kristal yapıya çok benzediği gerçeğine ulaşabiliriz" diye konuştu.