SpaceX kapsülü dünyaya döndü

Amerikan havacılık şirketi SpaceX'in geçen ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen "Dragon" uzay kapsülü, topladığı verilerle dünyaya döndü.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, mekik Güney California açıklarında Pasifik Okyanusu'na paraşütle indi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal kargosu taşımak için geçen ay NASA'nın tarihi Ay yolculuklarının üssü olan Florida'dan fırlatılan mekik, uzay istasyonundan topladığı örneklerle dünyaya döndü.

NASA'nın diğer partneri Orbital ATK de cuma günü Florida'daki Cape Canaveral üssünden gerekli malzemelerle dolu başka bir mekiği, uzay istasyonuna fırlatmayı planlıyor.