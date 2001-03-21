SpaceX kapsülü dünyaya döndü

19.3.2017 - 00:58

Amerikan havacılık şirketi SpaceX'in geçen ay  Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen "Dragon" uzay kapsülü, topladığı  verilerle dünyaya döndü.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, mekik Güney California açıklarında  Pasifik Okyanusu'na paraşütle indi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal kargosu taşımak için geçen ay  NASA'nın tarihi Ay yolculuklarının üssü olan Florida'dan fırlatılan mekik, uzay  istasyonundan topladığı örneklerle dünyaya döndü.

NASA'nın diğer partneri Orbital ATK de cuma günü Florida'daki Cape  Canaveral üssünden gerekli malzemelerle dolu başka bir mekiği, uzay istasyonuna  fırlatmayı planlıyor.

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