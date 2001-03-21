Web Tasarım Hakkında Merak Edilenler

İnternetin aktif olarak kullanımının artması, e-ticaretin yoğun ilgi görmesi ve teknolojik cihazların hayatımıza bu kadar fazla dahil olması firmalar açısından bazı gelişimleri de zorunlu kılıyor. Müşterilerine ulaşmak, ürünlerin veya hizmetlerin reklamını yapmak için bir web sitesi, şirketler açısından vazgeçilmez maddelerin başında geliyor.

Peki web sitelerini gelecekte neler bekliyor, firmalar bu teknolojik değişime nasıl ayak uydurmalı ? Bu soruları web tasarım alanında profeyonel hizmet sunan Probilsis'in kurucusu Abdülkadir Demir'e yönelttik. İşte yanıtları :

Web tasarım, firmalar için neden önemli ve firmaları gelecekte neler bekliyor ?

Her firmanın kuruluşta bir amacı var. Bunun için de müşterilere ihtiyacı var. Web tasarım ile hizmetlerinizi veya ürünlerinizi tahmin ettiğinizden daha fazla kitleye ulaştırabilirsiniz. Fakat bunun için bir internet sitesine sahip olmak artık yetmiyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanmak ve sürekli güncel olmak lazım. Bunun yanı sıra gerekli reklam veya SEO çalışmaları da yapılması gerekiyor. Web siteleri yapılırken de gelişen teknolojilere ayak uydurulmalı mutlaka. 6-7 yıl önce cep telefonu veya tablet kullanımına web sitesi tasarlanırken çok dikkat edilmeyebilirdi fakat günümüzde web sitesinin mutlaka mobil uyumlu olması gerekiyor.

E-Ticaret, Firmalar İçin Riskli Mi?

Risk ticaretin her alanında var. E-ticaretin de elbette riskleri var. Özellikle plansız başlatılan girişimlerin erken kapandığına çoğu zaman şahit oluyoruz. Bu nedenle e-ticaret girişiminde bulunmayı düşünen firmalar mutlaka piyasa analizi, rakip analizi, ürün analizini yaparak başlamalı. Bu analizlerden yatırım yapılabilir sonucu çıkarsa bir sonraki aşamada doğru pazarlama analizi yapılmalı. Bunun farklı yolları var ama bu noktada doğru yol uygulanmazsa bu girişim de erken sonlanabilir.

Firmaların İnternette Büyüyebilmeleri İçin Neler Tavsiye Edersiniz ?

Firmaların bir çoğu büyüme yolunda ilerlerken temel bir noktayı çoğu zaman atlıyor : Müşteri memnuniyeti. Bugün popüler e-ticaret sitelerinde gezdiğinizde mağaza puanlarına ve yorumlarına bir göz atın ve bunlara verilen cevaplara. Müşteriyi memnun etmek için kaliteli hizmet veya ürün ortaya koymanız şart. Böyle olmazsa kısa vadede para kazanabilirsiniz sadece. Uzun vadede ise marka değerinize ciddi zararlar verebileceğiniz gibi müşteri kitlenizi de kaybetmiş olursunuz. Firmalar internette büyümek istiyorlarsa; kullanıcıya yönelik hazırlanmış kaliteli bir web sitesine, piyasa ve rakip analizlerine göre yapılmış reklam çalışmalarına veya arama motorlarında üst sıralara çıkmak (SEO) için yapılan çalışmalara, aktif kullanılan sosyal medya hesaplarına sahip olmak zorundalar.

Firmalar web tasarım, e-ticaret ve reklam gibi hizmetleri alırken nelere dikkat etmeli ?

Ticari hayatta yer alan hiçbir firma ben kötüyüm demez. Bu yüzden bu hizmetleri alacağınız firmanın yaptığı işlere mutlaka göz atılmalı. Hatta referansları aranıp firma hakkında bilgi de alınabilir. Müşteriye değer veren firmalarla çalışmak çok önemli. Bu konuda profesyonel olan web tasarım ajansları zaten gerek toplantılarda gerek proje sürecinde kendini belli ediyor. Biz Probilsis olarak ticaretin finansal kısmı olduğu kadar etik kısmının da olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle sırf para kazanılacak diye hiçbir sektör müşterisine zarar vermemeli. Şunu unutmamak gerekir ki; biz de farklı sektörlerin müşterileriyiz.

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