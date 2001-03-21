'ABD Başkanı Trump görevden alınabilir'

27.3.2017 - 00:59

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınabileceği iddia edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) eski çalışanı John Schindler, Başkan Donald Trump'ın, ekibinde yer alan üst düzey isimlerin Rusya ile bağlantıları nedeniyle azledilebileceğini öne sürdü.

Güvenlik uzmanı Schindler, “ABD Başkanı, kampanya ekibinin başkanlık seçimlerine müdahale etmek için Rusya ile tezgah kurduğu yönündeki iddialar nedeniyle soruşturma geçirirse, bu, Trump'ın başkanlığının sonunu getirebilir” dedi.

CBC Radio'ya konuşan Schindler, “Sadece çevresindeki insanlar değil de Başkan'ın kendisi de gelecekte soruşturmayla karşılaşırsa, bu ezber bozan bir durum olabilir. Bu nedenle istese de istemese de görevden alınabilir” ifadelerini kullandı.

Schindler, FBI soruşturması, Kongre tarafından atılan adımlar ve muhtemel bağımsız bir soruşturmayla Trump ve ekibinin Rusya ile iddia edilen bağlantılarının “kaçınılmaz bir şekilde” ortaya döküleceğini söyledi.

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