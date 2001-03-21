'Soros'u asansörde boğacaktım ama acıdım'

Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, 20 yıl önce ABD'li ünlü spekülatör George Soros'u asansörde boğmak istediğini itiraf etti.

Rus TV Tsenter televizyonunda canlı yayınlanan bir programda konuşan Jirinovski şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 20 yıl önceki bir olay. O dönem bizde sözde demokratik basın vardı. Onlar daSoros'tan iyi biri olarak bahsediyordu. Soros'un faaliyetleri ise çok fazla zarara neden oldu. Soros paralar dağıttı ve neticede savaşları körükledi. Turuncu devrimler onun eseri. Bunlar iç savaşa yol açtı. İşte Ortadoğu ve Ukrayna. Ülkemiz dahil dünyanın birçok ülkesine hep zarar verdi."

"BOĞACAKTIM, AMA ACIDIM ONA"

Sputnik'te yer alan habere göre Jirinovski, açıklamalarına şöyle devam etti: "20 yıl önce Soros, Strasburg'da içinde bulunduğum asansöre bindi. Sadece ikimiz asansördeydik. Onu boğmak gibi bir istek doğdu bende. Bana korkulu gözleriyle baktı. Acıdım 20 yıl önce ona."