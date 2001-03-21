11 aylık bebekleriyle 5. kattan böyle atladılar

Rusya’da bir apartmanda çıkan yangında, bir aile, 11 aylık bebekleriyle balkondan atlayarak kurtuldu.

Rusya’da 5 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Alevlerin giderek artması sonucu 4 kişilik aile çıkış yolunu balkondan atlamakla buldu. Mahalle sakinleri, olay yerine gelerek, yangının olduğu apartmanın önüne çarşaf serdi. Balkondan, önce anne atlarken, sonra çocuklar ve baba atladı. Çocukların arasında 11 aylık bebek de vardı.

Aile çıkan yangında burunları bile kanamadan sağ salim kurtuldu.