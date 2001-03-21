34 yaşındaki kadın öğretmen 12 yaşındaki öğrencisiyle...

1.6.2017 - 01:12

ABD’nin en çok konuşulan olaylarından biri 34 yaşındaki öğretmenle 12 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi… 1996 yılında dünyada büyük ses getiren olayın sonunda evlenen öğretmen ve öğrencinin ilişkisi tam 20 yıl sürdü. İki kızı olan sıra dışı çift 20 yıl sonra geçtiğimiz günlerde ayrıldı.

ABD’de 1996 yılında 12 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşayan 34 yaşındaki Mary Kay Letourneau ‘çocuk yaşta birine tecavüz’ suçundan 7 yıl hapiste kaldı.  Dünyayı şaşkına çeviren olayda 34 yaşındaki bir kadın öğretmen 12 yaşındaki öğrencisiyle birlikte olmuştu.

Ancak olay ilerleyen dönemde çok daha farklı bir boyuta erişti.  Mary Kay Letourneau hapisten çıkar çıkmaz öğrencisi Vili Fualaau ile evlendi.  Kadın 7 yıl hapiste kalmış çıktığı sırada öğrencisi 19 yaşına gelmişti.

Kadın ikinci dereceden çocuk tecavüzünden ceza almadan kısa bir süre önce çiftin ilk kızları Audrey dünyaya geldi.  Baba o sırada 13 yaşındaydı. İlerleyen süreçte mahkeme kadın öğretmene öğrencisine yaklaşma yasağı koysa da ikili yine bir araya geldi. Bu sefer  hapse girerken kadın  ikinci kızlarına hamileydi.  Georgia hapishanede dünyaya geldi.

Bu sıra dışı hikayede 20 yıl birlikte olan öğretmen ve öğrencinin iki kızları, Mary Kay Letourneau’nun ilk evliliğinden olan 4 çocuğuyla birlikte gayet iyi anlaşarak büyüdü. Ancak çiftten ayrılık haber geldi. Çok konuşulan skandalda 20 sonra öğretmen ve öğrenci boşandı.

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