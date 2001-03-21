4 ülkeden Katar'a karşı yeni hamle

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır ortak bildiri yayınladı. Bildiride Katar'daki 59 kişi ve 12 kuruluşun "terörle irtibatlı" olduğu iddia edildi. Reuters listede Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığını açıkladı. Mısırlı olan Karadavi, Müslüman Kardeşler'in (İhvan) liderlerinden biri olarak biliniyor.

Dört ülkenin yayınladığı bildiride 59 kişi ve 12 kurum yer alıyor. Reuters'in haberine göre listede Karadavi'nin yanı sıra ülkenin önde gelen iş adamları ve politikacılar yer alıyor.

Ortak açıklamada, söz konusu 4 ülkenin, terör ve aşırılık ile mücadele, terörün finans kaynaklarının kurutulması, aşırı ideolojiler ile mücadele edilerek toplumun bunlardan arındırılması için yürütülen çalışmalarda Doha yönetiminin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği belirtildi. Yayınlanan kişi ve kuruluşların Katar devleti ile bağlantılı veya bu ülkede yaşadığı aktarılan ortak bildiride, ilerleyen günlerde isim ve kuruluş listelerinin daha yeni eklenecek isimlerle güncellenebileceği vurgulandı.

Reuters'in haberine göre listede Karadavi'nin yanı sıra ülkenin önde gelen iş adamları ve politikacılar yer alıyor. Listeye eklenen 59 kişiden 26'sının Mısır, 18'inin Katar, 5'inin Libya, 3'ünün Kuveyt vatandaşı olduğu, Ürdün ve Bahreyn'den ikişer, Suudi Arabistan, Yemen ve BAE'den ise birer kişinin bulunduğu duyuruldu.

MISIR O İDDİAYI BM'YE TAŞIDI

Öte yandan Mısır, Katar'ın, Irak'ta avlandıkları sırada kaçırılan kraliyet ailesi üyelerinin serbest bırakılması için terörist gruplara yaklaşık 1 milyar dolar fidye ödediği iddiasını Birleşmiş Milletler'e taşıdı ve soruşturma istedi. Mısır başvurusunda 'Bu iddia doğrulanırsa teröre açık bir destektir' dedi.