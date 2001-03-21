7 Türkmen şehit düştü

25.3.2017 - 11:53

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Selahattin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde 7 Türkmen soydaşın hayatını kaybettiği ve dördü çocuk 6 kişinin yaralandığı DEAŞ mensubu teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak’ın Selahattin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki Çardaklı köyüne 23 Mart gecesi DEAŞ mensubu teröristlerce düzenlenen saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 7 Türkmen soydaşımızın hayatını kaybettiği ve dördü çocuk 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkmen soydaşlarımızın acısını paylaşıyor ve tüm Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.

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