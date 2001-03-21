900 ton altın rezervi buldu

900 ton altın rezervi buldu
10.6.2017 - 22:19

3 aylık çalışmanın ardından 900 ton altın rezervi bulundu..Etiyopya'nın Benishangu-Gumuz Eyaleti'nde 900 ton altın rezervi bulunduğu bildirildi.

 

Etiyopya Jeolojik Tetkik Kurumu yöneticilerinden Dawit Mamo, yerel yayın kuruluşu FANA'ya yaptığı açıklamada, eyaletin Kamashi ve Mankush bölgelerinde 900 ton altın rezervinin keşfedildiğini söyledi.

Keşfin son üç aydır yürütülen bir araştırmanın sonucu olduğunu belirten Mamo, ayrıca Güney Milletleri-Milliyetleri ve Halkları Eyaleti'nde 360 milyon ton kömür, Tigray eyaleti ve Dire Dawa şehrinde ise kıymetli taş ve demir bulunduğunu kaydetti.

Mamo, araştırma sonuçlarına dair raporların ise Maden, Petrol ve Doğalgaz Bakanlığına iletildiğini vurguladı.

Etiyopya'da bir çok uluslararası şirket, altın rezervi arama ve var olan madenleri işletme çalışmalarını sürdürüyor. Ülkenin kuzey ve güneyindeki bölgelerin kırsalında çok sayıda küçük altın ocağı bulunuyor.

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