AB, İngiltere’nin AB’den çıkmasına koşullar koydu

AB Parlamentosunda bulunan dört siyasi grubun lideri ve Anayasal İşler Komitesinden oluşan Başkanların, İngiltere’nin AB’den çekilmesinin Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasından sonra, şartlarını ve koşullarını belirleyen önergeyi sundu.

Önerge, önümüzdeki Çarşamba günü Avrupa Parlamentosunda tartışılacak ve vekillere oylanmak üzere sunulacak. Söz konusu karar 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliğinin vatandaşlarına büyük önem veriyor, AB'de yaşayan Birleşik Krallık vatandaşları ile Birleşik Krallık'ta yaşayan AB vatandaşları arasında karşılıklı anlayış olması ve ayrımcılık yapılmaması gerektiğini vurguluyor.

"İki tarafta devam eden yükümlülükler"

İngiltere Avrupa Birliğinden tamamen çıkana kadar AB’nin uzun vadeli bütçesindeki mali taahhütleri ve antlaşmadaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Bu aynı zamanda Birleşik Krallığın dört özgürlük temellerini uygulaması anlamına geliyor. Parlamento üyeleri, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorununa değinmenin önemini de vurguladı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajanı, "Birlikten düzgün ve barışçıl bir çıkış çok önemli ve ileri ki zaman için AB-İngiltere ortaklığı için olası bir ön şarttır. Bunun pazarlığı yapılmaz Birlik üyeliğinin ayrıcalıkları ve sorumlulukları vardır bunlar dört özgürlük temelini garanti eder. Bu dört özgürlük, birliği birbirine bağlayan ve bölünemez kılan kural" diye belirtti.

"Samimi işbirliği"

Gruplar ve Anayasa İşleri Komisyonu, İngiltere'nin AB'den ayrılmadan önce olası üçüncü ülkelerle ticaret anlaşmalarına ilişkin görüşmelere başlamasının AB yasalarına aykırı olacağını ve diğer ülkelerdeki AB mevzuatı ile ilgili müzakerelerde İngiltere'den samimi bir işbirliği beklediğini belirtti. Vekiller, Birleşik Krallık ile bir veya daha fazla AB ülkesi arasında, örneğin İngiltere merkezli finansal kuruluşlarla ilgili ikili anlaşmaların AB Antlaşmalarına aykırı olmaması konusunda uyarıda bulundu. Avrupa Parlamentosu Brexit Koordinatörü Guy Verhofstadt "Bizim için en mühim konu vatandaşların haklarını ve yetkilerini en kısa sürede belirlemek. Müzakerelerde ele alınması gereken ilk konu bu vatandaşlar pazarlık konusu olmamalıdır" dedi.

"İngiltere’nin AB dışındayken AB içerisindeykenden daha iyi bir statüye sahip olmaması"

Parlamento vekilleri, AB üyeliğinin faydalarının AB'yi terk eden bir ülke için aynı olamayacağı kanaatinde. İngiltere ile AB arasındaki bağ gelecekte bir ortaklık anlaşması olarak görünebilir. Böyle bir anlaşma çevre, iklim değişikliği, vergi kaçırma ve kaçınma, adil rekabet, ticaret ve sosyal politika alanlarında AB standartlarının Birleşik Krallık tarafından saygıyla uygulanmasını gerektirir.

"Geçiş düzenlemeleri"

Parlamento üyeleri, müzakerelerin başlayabileceği konusunda hem fikirler ve eğer İngiltere’nin AB’den ayrılma sözleşmesinde iyi bir ilerleme kaydedildiği ve bu ilerleme sağlandığı takdirde gelecekte yapılabilecek ortaklık anlaşmaların en fazla üç yıl sürebileceği belirtildi.

Büşra Altınkaya