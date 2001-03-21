ABD Cincinnati'de silahlı saldırı 1 ölü 14 yaralı

ABD'nin Cincinnati kentinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Ohio eyaletine bağlı Cincinnati'nin Linwood mahallesindeki "Cameo" adlı gece kulübünde eğlenenlerin üzerine ateş eden silahlı saldırgan, 15 kişiyi vurdu.

Yerel saatle 02.00 sularında gerçekleştirilen saldırıda vurulanlardan biri hayatını kaybetti.

Saldırganın halen yakalanamadığı iddia edildi.

ABD basınındaki haberlerde ise saldırının ardından gözaltına alınan biri olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Saldırının nedeni bilinmiyor. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.