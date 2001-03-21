ABD'de futbol maçında terör örgütünün bayraklarını salladılar
30.5.2017
- 13:41
ABD'de New York Comsos takımının futbol maçında bir kesim taraftarın terör örgütü PKK'nın Suriye bağlantısı YPG'nin bayrağı salladığı fotoğraflar Twitter'da paylaşıldı.
Amerika'nın Sesi isimli haber sitesinden Mutlu Çiviroğlu, Twitter hesabından ABD'de bir futbol maçında taraftarların terör örgütü YPG bayrağı açtığı fotoğraflar paylaştı. "New York Cosmos fanları YPG bayrağıyla" ifadeleriyle paylaşılan fotoğraflarda bir grubun maç esnasında YPG bayrağı salladığı görülüyor.