ABD’de ırkçı saldırı: 2 kişi öldü

28.5.2017 - 11:45

Oregon eyaleti Portland kentinde bir trende biri başörtülü diğeri siyahi iki kadına hakaret eden bir kişi dehşet saçtı.

Yerel medyaya göre dün Hollywood Transit Center civarında yaşanan olayda, Christian, biri başörtülü diğeri siyahi iki kadına hakaret ederek, vergi ödemediklerini, trenden inmelerini ve ülkeyi terk etmelerini istedi.

"CANİSİNİZ" DEDİ, 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Jeremy Christian, kadınlara bağırarak, Müslümanlardan nefret ettiğini ve onların cani olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, zanlının kendisine engel olmaya çalışan 3 kişiye bıçakla saldırdığını belirtti.

Saldırıya uğrayanlardan birinin olay yerinde, diğerinin de hastanede hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralı olduğu belirtildi.

Portland Polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kadınların polis gelmeden olay yerinden ayrıldığını ve cinayetlerin nefret suçundan kaynaklandığını belitti.

Christian’ın tutuklandığı bildirilen açıklamada, zanlının iki cinayet, iki nefret suçu, bir adam yaralama ve bir suç aleti taşıma olmak üzere altı ayrı suçtan yargılanacağı kaydedildi.

ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

BİLİNEN BİR IRKÇI

Jeremy Christian'ın 29 Nisan’da Portland’ın Montaville Park’ında aşırı sağcıların organize ettiği ifade özgürlüğü yürüyüşüne beyzbol sopası ile geldiği ve solcu göstericilere bununla saldırmaya kalkıştığı belirtildi.

Facebook hesaplarında da Yahudi ve Müslüman karşıtı mesajlar paylaşan zanlının ABD Başkanı Donald Trump’ın sıkı bir destekçisi olduğu tespit edildi.

ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

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