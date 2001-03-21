ABD'de kongre binasına silahlı saldırı

ABD'nin başkenti Washington'da kongre binası çevresinde silah sesleri duyuldu.

ABD'nin başkenti Washington'daki Kongre binası yakınlarında ateş açıldı. Bir anda heyecana yol açan olayı, uluslararası haber ajansları son dakika olarak duyurdu.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Çarşamba sabahı polisin Özgürlük Caddesi'nde bir araca 'dur' emri verdiğini ve ardından aracın polise doğru sürüldüğünü bildiriyor. Reuters haber ajansı ise, kadın sürücünün polisten kaçmayı denediğini aktardı.

Polis, olayın bir terör saldırısı olmadığını ve trafik çevirmesinde gerçekleştiğini açıkladı. Açıklamada, polisin ateş açtığı şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Görgü tanıkları silah sesleri duyduklarını söylerken, olay yerine ambulanslar gönderildi.

AP'nin olay yerinden geçtiği fotoğraflarda genç bir kadının polis tarafından gözaltına alındığı görülüyor.

Olay sonrası polis bölgeyi kordonla çevirdi ve giriş çıkışları durdurdu.