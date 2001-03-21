ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü

6.6.2017 - 01:20

ABD’nin Orlanda kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Multiple fatalities in Orlando shooting ile ilgili görsel sonucu

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Orange County Şerifi Jerry Demings, konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırganın, Nisan ayında işten ayrılan bir çalışan olduğunu vurgularken, saldırganın daha önce de iş yerinde şiddet olaylarına karıştığını belirtti.

Multiple fatalities in Orlando shooting ile ilgili görsel sonucu

Yetkililer saldırganın henüz kimliğini açıklamadı.

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret