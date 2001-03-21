ABD’den Katar açıklaması

5.6.2017 - 22:32

ABD Merkez Komutanlığı, "Körfez diplomatik krizinden Katar’daki Al-Udeid Havaalanı dışındaki uçuşlar etkilenmeyecek" dedi.

ABD Merkez Komutanlığından Katar kriziyle ilgili yapılan açıklamada, Katar’daki Al-Udeid Havaalanı dışında yapılan uçuşların diplomatik krizden etkilenmeyeceği belirtildi. ABD Hava Kuvvetleri Merkezi Komutanlığı Sözcüsü Lieutenant Colonel Damien Pickart, "Operasyonlarımıza hiçbir etkisi olmadığını gördük ve tüm uçuşlar planlandığı gibi devam ediyor. Katar’la ilgili duruşumuzda değişme planı yok. ABD ve DEAŞ karşıtı koalisyon olarak Katar’a uzun zamandır var olan varlığımız ve bölgesel güvenliğe olan bağlılıkları için minnettarız" ifadelerini kullandı.

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