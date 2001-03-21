ABD'den Musul açıklaması: Biz vurduk

26.3.2017 - 00:00

ABD ordusu, 23 Mart'ta Musul'da en az 200 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı doğruladı. Irak ordusunun talebi üzerine burayı vurduğunu açıklayan ABD, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sputnik'in haberine göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 23 Mart'ta ortaya çıkan, Musul'da ABD uçaklarının bombardımanı sonrası en az 200 sivilin hayatını kaybettiği ve Haşdi Şabii ile Irak Türkmen Meclisi'nin de doğruladığı olayla ilgili açıklama yaptı:

"16-23 Mart'taki bombardıman verilerinin ön incelemesi gösteriyor ki Koalisyon, Irak Güvenlik Güçleri'nin talebi üzerine 17 Mart'ta Musul'un batısında sivil ölümlerinin yaşandığı noktayla uyuşan bir lokasyonu vurdu."

ABD, 'bu bombardımanla ilgili gerçekleri ve sivil ölümü iddialarının doğruluğunu kanıtlamak için' soruşturma başlattığını da duyurdu.

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