ABD'den tehdit gibi açıklama

ABD Savunma Bakanı James Mattis, olası bir diplomatik başarısızlığın neticesinde Kuzey Kore ile savaş çıkarsa bunun Çin ve Rusya da dahil olmak üzere tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin bölgede Güney Kore ve Japonya'ya tehdit oluşturduğunu belirten Mattis, diplomatik girişimlerin başarılı olmaması durumunda bölgenin savaşa sürükleneceğini ve bundan Çin ile Rusya da dahil olmak üzere tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin başkenti Seul'ü vurabilecek yüzlerce topçu ve rokete sahip olduğunu söyleyen Mattis, Kuzey Kore ile olası bir çatışmanın birçok insanın hayatında görebileceği en büyük felaket olacağını söyledi.