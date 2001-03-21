ABD: El Kaide lideri Kari Yasin öldürüldü

26.3.2017 - 16:10

Pentagon, Afganistan’a düzenlenen hava saldırısında El Kaide liderlerinden Kari Yasin’in öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’a düzenlenen hava saldırısında El Kaide lideri Kari Yasin’in öldürüldüğü açıklandı.

Saldırının 19 Mart’ta ülkenin Paktika eyaletine düzenlendiği ve Yasin’in 2 Amerikan askerinin ölümünden ve 2009 yılında Sri Lanka kriket takımına yönelik saldırıdan sorumlu olduğu kaydedildi. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis konuyla ilgili açıklamasında, “Kari Yasin’in ölümü, İslamiyet’i karalayan ve masum insanları hedef alan teröristlerin adaletten kaçamayacağının kanıtı” ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Yasin’in 2 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği 2008 yılında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Mariott otelin bombalanmasından sorumlu olduğu belirtildi.

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