ABD İstanbul'u da kapsayan yasağın sebebini açıkladı!

ABD, aralarında Türkiye'nin bulunduğu sekiz ülkeden yapılacak direkt uçuşlara getirilen elektronik cihaz yasağı kararını "güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızacağı tehlikesi" gerekçesiyle aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında, ABD'nin sekiz ülkeden uçuşlarda boyutu cep telefonundan büyük cihazları yolcuların yanlarına almasını yasaklayan kararına ilişkin soruları yanıtladı.

AA'nın haberine göre, kararın "büyük ölçüde" Ulaşım Güvenlik Yönetimi (TSA) ve İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından alındığını aktaran Toner, "Bu karar, belirtilen hava alanlarından güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızacağı tehlikesi sonucu alınmıştır" dedi.

Toner, terör gruplarının ticari uçakları hedef almaya devam ettiğini vurguladı. Terör gruplarının saldırılar için yeni yöntemler aradığını ifade eden Toner, bunlar arasında patlayıcı cihazların kaçakçılığının da olduğunu anlattı.

ABD Dışişleri Bakanlığının sınırlamanın getirildiği ülkelerle doğrudan irtibat halinde olduğuna değinen Toner, uygulamadan etkilenecek havayolu şirketlerinin yetkilileriyle de görüştüklerini sözlerine ekledi.

Elektronik cihaz sınırlaması İstanbul'un yanı sıra ABD'ye Kahire, Amman, Kuveyt, Kazablanka, Doha, Riyad, Cidde, Abu Dabi ve Dubai'den gelecek ticari uçakları da etkileyecek.

ABD, sekiz ülkeden direkt uçuşlarda boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları yolcuların yanlarına almalarını yasaklayan bir karar almış, hemen ardından İngiltere hükümeti de Türkiye dahil altı ülkeden Birleşik Krallık'a doğrudan yapılan uçuşlarda, yolcuların bazı elektronik cihazları kabine almasının yasaklandığını duyurmuştu.

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İNGİLİZ BASINI: YASAĞIN NEDENİ EL KAİDE

Öte yandan İngiliz basını da ABD ve İngiltere'nin, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı bazı ülkelerden yapılan uçak seferleri için getirdiği kabinde elektronik cihaz yasağının nedeninin, El Kaide örgütü bağlantılı militanların saldırı ihtimali olduğunu yazdı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; İngiltere'de yayın yapan Times, Daily Telegraph ve Financial Times gazeteleri yasağı bugünkü sayılarında manşetlerine taşıdı.

Financial Times, Batılı istihbaratçıların, yasağın, ileri teknolojiyi içeren bomba yapımı konusunda uzman olarak görülen El Kaide'nin Yemen'deki kolunun yarattığı tehditler nedeniyle alındığını söylediğini yazdı.

"BÜYÜK HATA OLUR"

Daily Telegraph'ın haberinde ise hem Yemen'deki El Kaide hem de Somali'deki Eş Şebab örgütünden bahsedildi ve istihbarat örgütlerinin, militanların saldırı hazırlığı yaptığına dair bilgi edindiği belirtildi.

Telegraph haberinde şöyle denildi:

"İstihbaratın, Ocak ayında ABD özel komandoları tarafından gerçekleştirilen ve Arap Yarımadası El Kaidesi'ni hedef alan baskından geldiğine inanılıyor. ABD Başkanı Donald Trump o dönemde 'baskında önemli bilgilere erişildiğini' söylemişti. O dönemki haberlerde, Arap Yarımadası El Kaidesi'nden bomba yapıcı İbrahim el Asiri'nin, uçaklara sokulabilen, sıkıştırılmış bomba yapmaya çalıştığını belirtilmişti. ABD savunma uzmanlarının ayrıca, son haftalarda militanlar arasında, patlayıcıları bilgisayarda taşımak üzere yapılan konuşmaların arttığını tespit ettiği belirtiliyor. Geçen yıl, Eş Şebab örgütü, Somali'nin Mogadişu kentinden kalkan bir uçakta patlayıcı yüklü bir diz üstü bilgisayarı kullanarak, uçağın bir tarafından delik açılmasını sağlamıştı".

Times'ta yayımlanan analizde ise El Kaide'nin çekirdek kadrolarının oldukları gibi durdukları, bu süreçte "izledikleri, öğrendikleri ve bekledikleri", örgütü önemsemenin büyük hata olacağı belirtildi. Analizde hem DEAŞ hem de El Kaide gibi örgütler için, hava taşımacılığı alanındaki saldırı niyetinin sürdüğü aktarıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA DÜN AKŞAM AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam gazetecilerin "elektronik cihaz kısıtlaması" ile ilgili sorularını yanıtladı. Konunun henüz çok yeni olduğunu ve gerekli taraflarla görüşmeleri yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, doğru tedbirlerin alınması için ortak çalışılmasının önemine işaret etti. Kısıtlama kararıyla ilgili olarak hem ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile yüz yüze, hem de telefonda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştüklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Bir endişe varsa güvenlikle ilgili birimlerimiz bir araya gelip tedbirleri almamız lazım. Yasaklamalarla bu iş olmaz. Bir DEAŞ teröristi herhangi bir yerden binebilir. Önemli olan, onların bindiği yerlerde gerekli tedbirleri alabilmektir" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, özellikle yabancı DEAŞ savaşçıları içinde çok sayıda Avrupa vatandaşı olduğuna dikkat çekerek bu tedbirin kalıcı bir tedbir olamayacağına işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Bunlar kalıcı tedbirler değildir. Kendileri de 'İlave tedbirler konusunda çalışıyoruz ama şu anda acil olduğu için bunu almamız gerekiyordu' dediler. ABD'nin veya herhangi bir müttefikimizin endişesi bizim de endişemizdir. Varsa bir sorun bunu beraber çözmek en doğrusudur. Bu konudaki görüşlerimizi paylaştık. Geçici tedbirler değil kalıcı ve en etkili tedbirleri beraber almamız lazım. Normal yolcuları cezalandırmak yerine tehdit oluşturabilecek kişilere karşı alacağımız tedbirler daha sağlıklı olacaktır."

İNGİLİZ BASINI: YASAĞIN NEDENİ EL KAİDEÖte yandan İngiliz basını da ABD ve İngiltere'nin, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı bazı ülkelerden yapılan uçak seferleri için getirdiği kabinde elektronik cihaz yasağının nedeninin, El Kaide örgütü bağlantılı militanların saldırı ihtimali olduğunu yazdı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; İngiltere'de yayın yapan Times, Daily Telegraph ve Financial Times gazeteleri yasağı bugünkü sayılarında manşetlerine taşıdı.

Financial Times, Batılı istihbaratçıların, yasağın, ileri teknolojiyi içeren bomba yapımı konusunda uzman olarak görülen El Kaide'nin Yemen'deki kolunun yarattığı tehditler nedeniyle alındığını söylediğini yazdı.

"BÜYÜK HATA OLUR"

Daily Telegraph'ın haberinde ise hem Yemen'deki El Kaide hem de Somali'deki Eş Şebab örgütünden bahsedildi ve istihbarat örgütlerinin, militanların saldırı hazırlığı yaptığına dair bilgi edindiği belirtildi.

Telegraph haberinde şöyle denildi:

"İstihbaratın, Ocak ayında ABD özel komandoları tarafından gerçekleştirilen ve Arap Yarımadası El Kaidesi'ni hedef alan baskından geldiğine inanılıyor. ABD Başkanı Donald Trump o dönemde 'baskında önemli bilgilere erişildiğini' söylemişti. O dönemki haberlerde, Arap Yarımadası El Kaidesi'nden bomba yapıcı İbrahim el Asiri'nin, uçaklara sokulabilen, sıkıştırılmış bomba yapmaya çalıştığını belirtilmişti. ABD savunma uzmanlarının ayrıca, son haftalarda militanlar arasında, patlayıcıları bilgisayarda taşımak üzere yapılan konuşmaların arttığını tespit ettiği belirtiliyor. Geçen yıl, Eş Şebab örgütü, Somali'nin Mogadişu kentinden kalkan bir uçakta patlayıcı yüklü bir diz üstü bilgisayarı kullanarak, uçağın bir tarafından delik açılmasını sağlamıştı".

Times'ta yayımlanan analizde ise El Kaide'nin çekirdek kadrolarının oldukları gibi durdukları, bu süreçte "izledikleri, öğrendikleri ve bekledikleri", örgütü önemsemenin büyük hata olacağı belirtildi. Analizde hem DEAŞ hem de El Kaide gibi örgütler için, hava taşımacılığı alanındaki saldırı niyetinin sürdüğü aktarıldı.