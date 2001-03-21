ABD Katar'ı ihracat tahtından indirmek istiyor

Katar'ı soyutlamaya çalışan ambargoların nedenlerden biri de LNG meselesi. Sıvılaştırılmış doğalgazda kartlar yeniden dağıtılıyor.

Uluslararası Doğalgaz Birliği ve Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, Katar geçen yıl yaklaşık 77 milyon ton LNG ihracatı gerçekleştirerek küresel piyasada birinci oldu.