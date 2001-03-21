ABD: Musul bombardımanlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

ABD ordusu, Musul’da en az 200 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığı iddia edilen bombardımanı koalisyon güçlerinin düzenlediğini doğruladı ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Böylelikle ABD ordusu, Irak'ın Musul kentinde çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bombardımanı koalisyon uçaklarının yaptığını ilk kez kabul etmiş oldu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, inceleme başlatılmasına rağmen uçakların hangi ülkeye ait olduğunu açıklamadı.

Irak ordusunun talebi üzerine Musul’un batısını vurduğunu açıklayan ABD Savunma Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Irak ve Suriye’de DEAŞ ile mücadele koalisyonu kapsamında yürüttüğü operasyonlarda daha önce pek çok ’yanlışlıkla’ sivilleri öldürdüğünü gizlemeyen ABD’den yine bir itiraf geldi. Açıklamada sivil ölümleriyle ilgili haberlerden ‘iddia’ olarak bahsedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 23 Mart’ta ortaya çıkan, Musul’da ABD uçaklarının bombardımanı sonrası en az 200 sivilin hayatını kaybettiği ve Haşdi Şabii ile Irak Türkmen Meclisi’nin de doğruladığı belirtilen olayla ilgili açıklama yaptı.

"SİVİLLERİ DEAŞ YERLEŞTİRMİŞ OLABİLİR"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, açıklamada, ‘16-23 Mart’taki bombardıman verilerinin ön incelemesi gösteriyor ki Koalisyon, Irak Güvenlik Güçleri’nin talebi üzerine 17 Mart’ta Musul’un batısında sivil ölümlerinin yaşandığı noktayla örtüşen bir bölgeyi vurdu’ dedi. Bölgedeki sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmak üzere DEAŞ tarafından yerleştirilmiş olabileceği olasılığının da göz önünde bulundurulduğu açıklamada, bombardımanla ilgili gerçekleri ve sivil ölümü iddialarının doğruluğunu kanıtlamak için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

263 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İDDİASI...



Öte yandan AA'nın haberine göre Irak Meclisinde en büyük Sünni grubu oluşturan "Irak Güçler Birliği Koalisyonu", Musul'a yapılan hava saldırısında çoğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 263 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Musul'un batısındaki kurtarma operasyonlarında aşırı güç kullanılmasını, son katliamda çoğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 263 sivilin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırısını, vatandaşların evlerinin yıkılmasını, yüzlercesinin ölümüne neden olan rastgele hava ve füze saldırılarını kınıyoruz." denildi.

Sünni grubu, sivillerin korunmasındaki hukuki ve ahlaki sorumluluğu Başbakan Haydar el-İbadi ve koalisyon güçlerine yükleyerek, İbadi'den sivillerin korunması için Musul'un batısında yürütülen operasyonun angajman kurallarını değiştirmesini istedi.