ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Esad yanlısı milisleri vurdu

ABD önderliğindeki koalisyon güçleri, Badia adasındaki El-Tanf bölgesinde, Esad yanlısı İranlı milisleri vurdu. Koalisyon güçlerinin, bölgeye düzenlediği 2'nci hava saldırısında, 60 milisten 15'i öldürüldü. Koalisyon güçleri, bölgedeki birçok askeri aracın da imha edildiğini bildirdi.

Dün, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında rejim güçlerini vuran ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, bugün de Badia adasındaki El-Tanf bölgesinde, Esad yanlısı İranlı milisleri vurdu.

Doğu Aslanlar Ordusu ve Özgür Suriye Ordusutarafından yayınlanan ortak bildiride, Esad güçlerinin Suweida ve Şam'ın kırsal kesiminde büyük çaplı bir saldırı düzenlediklerini ve ekip ekseninde ilerleme kaydettikleri bildirildi.