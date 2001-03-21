ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Esad yanlısı milisleri vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Esad yanlısı milisleri vurdu
8.6.2017 - 00:04

ABD önderliğindeki koalisyon güçleri, Badia adasındaki El-Tanf bölgesinde, Esad yanlısı İranlı milisleri vurdu. Koalisyon güçlerinin, bölgeye düzenlediği 2'nci hava saldırısında, 60 milisten 15'i öldürüldü. Koalisyon güçleri, bölgedeki birçok askeri aracın da imha edildiğini bildirdi.

Dün, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında rejim güçlerini vuran ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, bugün de Badia adasındaki El-Tanf bölgesinde, Esad yanlısı İranlı milisleri vurdu.

Doğu Aslanlar Ordusu ve Özgür Suriye Ordusutarafından yayınlanan ortak bildiride, Esad güçlerinin Suweida ve Şam'ın kırsal kesiminde büyük çaplı bir saldırı düzenlediklerini ve ekip ekseninde ilerleme kaydettikleri bildirildi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret