ABD Ordusu uzaya kargoyla uydu gönderecek

Amerika'nın gizemli askeri kurumlarından Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tasarlayacağı yeni roketle uzaya uydu göndermeyi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Uzay araştırmalarının yarışa döndüğü son yüzyılda Amerika'nın gizli projeleriyle tanınan Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ve uçak şirketi Boeing uzaya 'kargo' mantığıyla uydu gönderecek. 'Hayalet Ekspres' adı verilecek roket, ses hızının 5 kat üstünde süratle uzaya uydu taşıyacak. Kargo mantığıyla çalışacak roket, dünyaya geri dönerek tekrardan kullanılabilecek. İnşa edilecek roket sayesinde, ABD Ordusu uzaya çok daha hızlı ve ucuza uydu gönderebilecek. Boeing mühendisi Darrly Davis, projeyle roket fırlatma maliyetini düşürüp, uyduları daha güvenli şekilde atmosfere göndermek istediklerini ifade etti.

İdris Altun