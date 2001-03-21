ABD sivilleri vurdu: 33 ölü

23.3.2017 - 00:05

ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bir okula hava saldırısı düzenlemesi sonucu 33 sivil hayatını kaybetti.

ABD, Suriye'nin kuzeyindeki bir okula hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 33 kişi yaşamını yitirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Mansura bölgesinde, sivillerin sığındığı bir okula hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen saldırının dün erken saatlerde gerçekleştirildiğini kaydeden Gözlemevi'nin kurucusu Rami Abdurrahman, "Şimdi 33 kişinin öldüğünü doğrulayabiliyoruz. Ölenler Rakka, Halep ve Humus'tan kaçan sivillerdi" dedi.

MUSUL'DA DA SİVİLLERİ VURMUŞTU

ABD, dün ​Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da IŞİD'i hedefleyen hava saldırısında yine sivilleri vurmuştu.

IŞİD'e ait bomba yüklü bir araç, ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından havaya uçurulmuştu.

Ancak patlamada Sanajeira aşiretine üye olduğu belirtilen 30 sivil hayatını kaybetmişti.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret