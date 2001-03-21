ABD sivilleri vurdu: 33 ölü

ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bir okula hava saldırısı düzenlemesi sonucu 33 sivil hayatını kaybetti.
ABD, Suriye'nin kuzeyindeki bir okula hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 33 kişi yaşamını yitirdi.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Mansura bölgesinde, sivillerin sığındığı bir okula hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen saldırının dün erken saatlerde gerçekleştirildiğini kaydeden Gözlemevi'nin kurucusu Rami Abdurrahman, "Şimdi 33 kişinin öldüğünü doğrulayabiliyoruz. Ölenler Rakka, Halep ve Humus'tan kaçan sivillerdi" dedi.
MUSUL'DA DA SİVİLLERİ VURMUŞTU
ABD, dün Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da IŞİD'i hedefleyen hava saldırısında yine sivilleri vurmuştu.
IŞİD'e ait bomba yüklü bir araç, ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından havaya uçurulmuştu.
Ancak patlamada Sanajeira aşiretine üye olduğu belirtilen 30 sivil hayatını kaybetmişti.