ABD tüm uçuşlara laptop yasağı getiriyor

ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, hem ABD içine hem de ABD'den yurtdışına yapılan tüm uçuşlara laptop yasağı getirmeyi düşündüklerini söyledi.

FOX News'e konuşan Kelly, 'gerçek bir tehdit' durumundan bahsederek, tüm uçuşlar için laptop yasağı getirebileceklerini söyledi. Kelly'nin verdiği bilgiye göre bu yasak hem ABD'ye yapılan tüm uçuşları, hem de ABD'den diğer ülkelere yapılacak uçuşları kapsayacak.

Kelly, "Havacılığa karşı çok fazla sayıda tehdit var - 'gerçek bir tehdit var'. Teröristler bir uçağı, özellikle de bir ABD uçağını düşürmek konusuna takmış durumda" dedi.

