ABD ve Almanya'dan Kürt devletine sert tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Irak'ın birliğini tehlikeye düşürmenin ve yeni sınırlar çizmek istemenin doğru bir yol olmadığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı da "Birleşik, istikrarlı ve demokratik bir Irak'ı destekliyoruz" dedi.

Gabriel, Libya ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) "bağımsızlık referandumu" yapacağı yönündeki açıklamasını büyük endişeyle karşıladığını belirtti.

Bu konuda ancak tek taraflı adım atılmaması konusunda uyarıda bulunabileceklerini dile getiren Gabriel, "Irak'ın birliğini tehlikeye düşürmek, hatta devlet sınırlarını yeniden çizmek istemek doğru yol değildir. Bu, Erbil ve aynı zamanda Bağdat'taki zaten zor ve istikrarsız durumu daha da arttırır." ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI İLİŞKİ

Tüm tarafları diyaloğa çağıran Gabriel, sorunların karşılıklı ilişki içinde uzlaşarak çözülmesi ve özellikle ihtilafların daha da fazla tahrik edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin henüz kazanılmadığına işaret eden Gabriel, bundan sonraki adımların sadece birlikte atılabileceğini ve

sorunların üstesinden birlikte gelinebileceğinin altını çizdi.

Öte yandan Gabriel, Alman Spiegel dergisine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi. ABD yönetiminin siyasetinin eleştirilmesi konusunda "objektif sebepler" bulunduğuna dikkati çeken Gabriel, Washington'da birçok alanda yapılan siyasetin Almanya'da ve Avrupa'da doğru bulunan politikayla çelişki içinde olduğunun görüldüğünü ifade etti.

ABD'YE ZARAR VERİR

Trump ile tartışmak için sebepler aramadıklarını belirten Gabriel, "Uluslararası siyasette, ABD'nin politikasından dolayı tetiklenen kırılmalar var. Bununla uğraşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

ABD'nin uluslararası bağlantılarından çıkması durumunda kendisine zarar vereceğini savunan Gabriel, Batı düşüncesinin, demokrasi ve insan haklarının yanında uluslararası iş birliğinin güvenilir olmasına ve hukukun üstünlüğüne dayandığını vurguladı.

Gabriel, "ABD, bu düşünceden kendisini geri çeker ve kendisine yetmeye çalışmak isterse, o zaman başkaları ABD'nin yerine geçmek ister." değerlendirmesinde bulunarak, bunun orta vadede ABD'ye zarar vereceğini kaydetti.

ABD'DEN BİRLEŞİK IRAK VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), 25 Eylül'de yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumu" hakkında, "Birleşik, istikrarlı ve demokratik bir Irak'ı destekliyoruz." dedi.



Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında sorulan bir soru üzerine, IKBY'nin yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuyu "Irak'ın iç meselesi" sözleriyle ele alan Nauert, "Kuzey'de de dostlarımız var, Irak hükümeti içerisinde de dostlarımız var, fakat ilk başta DEAŞ'ı yenilgiye uğratmalıyız. Bu gerçekleştirildikten sonra konuşulabilir." dedi.

KAYGILARIMIZI İLETTİK

"Birleşik, istikrarlı ve demokratik bir Irak'ı destekliyoruz." ifadesini kullanan Nauert, şunları kaydetti:



"Irak Kürt halkının meşru arzusunu anlıyor ve destekliyoruz. Bağlayıcı olmayacak bir referandumun bile yapılmasının bizi önceliklerimizden uzaklaştıracak oluşu hakkındaki kaygılarımızı Kürdistan bölgesindeki yetkililere ilettik. Önceliğimiz DEAŞ'ı yenmek, istikrarı sağlamak, topraklarından ayrılan halkı geri getirmek, bölgedeki ekonomik krizleri kontrol altına almak ve bölgedeki siyasi çekişmeleri çözmektir."

Sözcü Nauert, bölgedeki yetkilileri Irak hükümetiyle iletişim halinde olmaya teşvik etti.