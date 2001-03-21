ABD yine sivilleri vurdu! Çok sayıda ölü var

22.3.2017 - 00:06 Musul’da IŞİD'e ait bomba yüklü aracın havaya uçurulması sonucu 30 sivil hayatını kaybetti. ​Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da IŞİD'i hedefleyen hava saldırısı sivilleri de vurdu. Yerel medyanın paylaştığı bilgiler doğrultusunda Musul'da IŞİD'e ait bomba yüklü bir araç, ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından havaya uçuruldu. Ancak patlamada Sanajeira aşiretine üye olduğu belirtilen 30 sivil hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Perşembe günü yine benzer bir olay yaşanmıştı. ABD'nin bombardımanda yerle bir olan evlerde hayatını kaybeden siviller, battaniyelere sarılarak iki tekerli el arabalarına yüklenmişti.