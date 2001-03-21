Afgan asker Amerikan askerlerine ateş açtı: 3 yaralı

Afgan ordusundaki bir komando askeri, Amerikan askerlerine ateş açarak 3 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Afganistan’ın Helmand iline bağlı Shorab ilçesinde bulunan Afgan ordusu askeri üssünde gerçekleşti. Helmand Valilik sözcüsü Ömer Zwak İHA'ya yaptığı açıklamada, “Afgan komandosu üniformalı bir şahıs, askeri üste bulunan Amerikalı askeri danışmanlara ateş açtı ve 3 kişiyi yaraladı. Karşılıklı ateş açma neticesinde Afgan asker hayatını kaybetti” dedi.

Helmand, ülkenin güneyindeki en büyük il olarak dünyanın yüzde 90 üzerinde uyuşturucusunu üretiliyor. Geçen yıl ABD, 100'den fazla askerini Afgan kuvvetlerine askeri danışmanlık amacıyla göndermişti.

Sultan Faizy