Afganistan'da korkunç patlama: 80 ölü

31.5.2017 - 10:56

Ülke şokta! Bombalı saldırıda ölü sayısı artıyor

 

 

 

Afganistan'da terör dehşeti! Kabil'de konsoloslukların olduğu bölgede bombalı araçla saldırı gerçekleşti. Saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti, 350 kişi yaralandı. Kanlı eylemi henüz bir örgüt üstlenmezken, Taliban saldırıyı kınadı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Almanya Büyükelçiliği’nin hemen yanında bombalı araçla bir saldırı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı saldırıda en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini, 350 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Başkentin her yerinden hissedilen patlamada, Vezir Ekber Han'daki binaların çoğu ağır hasar gördü, yaklaşık 30 araç yandı. 
Saldırının bir su tankerine yerleştirilen bombayla düzenlendiği kaydedildi. Polis, patlama yerini güvenlik çemberine alırken, bölgeye giden yollar trafiğe kapatıldı.

Kabilde Alman konsolosluğu yakınında korkunç saldırı

TALİBAN KINADI

Terör örgütü Taliban, saldırıyı düzenlediği iddialarını reddetti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, örgüte ait militanların saldırıya karışmadığını söylerken, sivillerin hedef alınmasını kınadı.

Bölgede Alman Büyükelçiliği ve istihbarat servisi binaları yer alıyor. Saldırı bölgesine yakın yerde bulunan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde ise can ve mal kaybı olmadığı, binanın cam ve duvarlarında küçük çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.

Reuters’a konuşan Kabil Emniyet Sözcüsü Basir Mücahit, “Alman Elçiliği’nin yanında bir bombalı araçtı, fakat yakınlarda başkaca önemli birkaç yerleşke de var. Hedefin neresi olduğunu söylemek zor” dedi.

Son dakika... Ülke şokta Bombalı saldırıda ölü sayısı artıyor

 

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