Afganistan'da korkunç patlama: 80 ölü

Sağlık Bakanlığı saldırıda en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini, 350 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Başkentin her yerinden hissedilen patlamada, Vezir Ekber Han'daki binaların çoğu ağır hasar gördü, yaklaşık 30 araç yandı.

Saldırının bir su tankerine yerleştirilen bombayla düzenlendiği kaydedildi. Polis, patlama yerini güvenlik çemberine alırken, bölgeye giden yollar trafiğe kapatıldı.

TALİBAN KINADI

Terör örgütü Taliban, saldırıyı düzenlediği iddialarını reddetti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, örgüte ait militanların saldırıya karışmadığını söylerken, sivillerin hedef alınmasını kınadı.

Bölgede Alman Büyükelçiliği ve istihbarat servisi binaları yer alıyor. Saldırı bölgesine yakın yerde bulunan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde ise can ve mal kaybı olmadığı, binanın cam ve duvarlarında küçük çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.

Reuters’a konuşan Kabil Emniyet Sözcüsü Basir Mücahit, “Alman Elçiliği’nin yanında bir bombalı araçtı, fakat yakınlarda başkaca önemli birkaç yerleşke de var. Hedefin neresi olduğunu söylemek zor” dedi.