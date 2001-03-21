Alman askerlerini öldüresiye dövdüler

Alman Bild gazetesi, Afganistan'da NATO görevi nedeniyle ülkede bulunan Alman askerlerinin silah zoruyla yere yatmaya zorlandığı bir video yayınladı. Habere göre, Alman askerlerinin üzerine silah doğrultan ve zorla yere yatıranlar ise Ürdün ordusu mensupları.

TÜRKLER, ALMANLARI ÜRDÜNLÜLERDEN KURTARDI

Bild'in 'şok video' diye yayınladığı görüntülerde 'barış' görevi için Kabil'de konuşlu olan Ürdün, Alman ve Türk askerleri var.

Ürdün askerleri, Alman askerlerini rehin alıyor. Başlarına silah dayıyor. Alman askerleri yerlerde sürükleniyor.