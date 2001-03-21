Alman askerlerini öldüresiye dövdüler

31.5.2017 - 10:35

Alman Bild gazetesi, Afganistan'da NATO görevi nedeniyle ülkede bulunan Alman askerlerinin silah zoruyla yere yatmaya zorlandığı bir video yayınladı. Habere göre, Alman askerlerinin üzerine silah doğrultan ve zorla yere yatıranlar ise Ürdün ordusu mensupları.

TÜRKLER, ALMANLARI ÜRDÜNLÜLERDEN KURTARDI

Bild'in 'şok video' diye yayınladığı görüntülerde 'barış' görevi için Kabil'de konuşlu olan Ürdün, Alman ve Türk askerleri var.

Ürdün askerleri, Alman askerlerini rehin alıyor. Başlarına silah dayıyor. Alman askerleri yerlerde sürükleniyor.

 

Bild gazetesi, olay nedeniyle bir Alman askerinin bilincini kaybettiğini yazdı. Ürdün, insani yardım gerekçesiyle Afganistan'da uzun süredir asker bulunduruyor. Görüntülerde kavga ettikleri görülen Alman askerleri ve Ürdünlü askerler Afganistan'da NATO önderliğinde kurulan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) için birlikte çalışıyor.

Alman askerlerine Afganistan'da dayak

İncirlik'i boşaltıp Ürdün'e gideceğiz tehdidi savuran Almanlara şok. Ürdün askerleri Almanları yerlerde sürükledi.

Türkiye, Alman milletvekillerinin İncirlik'e girişini engelliyor. 'Almanlar Türkiye'yi askeri birliklerini Ürdün'e taşımakla (!) tehdit ediyor' derken Afganistan'da çok ilginç bir olay yaşandı.

 

Alman askerlerine Afganistan'da dayak

Fakat olay Türk kontrol noktasının önünde gerçekleşiyor. Türk askerleri bu olaya müdahale ediyor. Ürdün askerleri araçlarına binerek hızla üslerine geri dönüyor.

 

Alman askerlerine Afganistan'da dayak

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