Alman gazeteci Merkel'in FETO bağlantısını yazdı

Alman gazetesi Junge Welt yazarı Nick Brauns, Alman hükümetinin dolaylı olarak FETÖ ile bağlantısı olduğunu yazdı.

Alman gazetesi Junge Welt’in Ortadoğu Uzmanı Nick Brauns, “15 Temmuz darbe girişiminden sonra Almanya Gülencilerin Mekke’si haline geldi” başlığıyla kaleme aldığı yazıda, Alman hükümetinin FETÖ’cülerin darbe girişimine katıldığı yönündeki iddiaları inkar ettiğini yazdı.

“ALMAN HÜKÜMETİNİN FETÖ İLE BAĞLANTISI VAR”

Brauns yazısında, “Alman hükümetinin dolaylı olarak FETÖ ile bağlantısı vardır. Örneğin FETÖ’nün savunucularından ve teşkilatlarından ‘Diyalog ve Eğitim Vakfı’ Berlin’de ve tüm Almanya’da faaliyet göstermektedir.

2015 ve 2016 yılları arasında Federal İçişleri Bakanlığı’nda bu vakıfın da içinde bulunduğu bir çalışma grubu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Alman hükümetinin bilgi alışverişinde bulunulduğuna ilişkin itiraflarda bulunulmuştur” dedi. Brauns, FETÖ’nün 1970’li yıllardan itibaren devlete sızdığını belirtti.