Alman hükümeti içinde İncirlik krizi

Türkiye ile yaşanan İncirlik krizi Alman hükümeti içinde tartışmaya dönüştü. Koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi için bastıyor.

Deutsche Welle'de yer alan haberde, İncirlik üssündeki Alman askerlerinin Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesine Türkiye'nin izin vermemesi Alman koalisyon ortakları arasında da gerginliğe yol açtı. Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi için ısrar eden koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) konuyu bugün meclis grubunda düzenlenecek oturumda ele alacak.

Alman haber ajansı dpa'nın haberini göre SPD oturumda Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesini öngören bir karar alacak. Haberde SPD'nin meclis grubu içinde böyle bir kararın Türkiye'ye verilmiş açık bir mesaj olacağı konusunda görüş birliği olduğu da ifade edildi.

"Karar aceleye getirilmemeli"

Koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesiyle ilgili kararın aceleye getirilmemesi uyarısında bulundu. CDU Genel Sekreteri Peter Tauber, partisinin başkanlık divanı toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Bizim için terör milisi IŞİD ile mücadelede verilen görevin yerine getirilmesi önemlidir. Çabukluk değil, kesinlik söz konusu olmalıdır” dedi.

Konunun parti yönetimi toplantısında ele alındığını belirten Tauber, "Ön koşulun ne olduğunu bilmeden aceleci davranmamak gerekir. SPD'nin biraz da seçim taktiği uyguladığı anlaşılıyor ki, biz bunda yokuz ” dedi.

Almanya'da Merkel'e İncirlik baskısı arttı

İncirlik konusunda Türkiye'den izin alamayan Angela Merkel, muhalefet tarafından büyük bir baskıyla karşı karşıya.

Türkiye, İncirlikte'ki Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman vekillere izin vermedi. Türkiye'nin bu kararı, Almanya'da gündemden düşmüyor.