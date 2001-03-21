Almanya apar topar gözaltına aldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Suriyeli genç mülteci saldırı planlama şüphesiyle gözaltına alındı.

Brandenburg eyaleti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Alman polisinin, Brandenburg eyaletindeki Uckermark kentinde 17 yaşındaki Suriyeli bir mülteciyi intihar saldırısı planlama şüphesiyle gözaltına aldığını açıkladı. Ancak Brandenburg Polisi, saldırı planlama şüphesiyle ilgili herhangi bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Brandenburg Polisi resmi Twitter hesabında tutuklanan kişinin Suriyeli olduğunun doğrulanmadığını belirterek, “Saldırı planı henüz doğrulanmadı. Soruşturma devam ediyor” dedi.

Polis bir başka paylaşımda ise şüphelinin ailesine veda ederek saldırıya katılacağını ifade ettiğini belirtti. 17 yaşındaki zanlının 2015 yılında Almanya’ya sığınmacı olarak giriş yaptığı ve iltica başvurusunda bulunarak 2016 yılında Uckermark’taki yurda yerleştirildiği öğrenildi.