Almanya: Bu anlaşmazlığın savaşa sürüklenme tehlikesi var

Almanya: Bu anlaşmazlığın savaşa sürüklenme tehlikesi var
12.6.2017 - 00:02

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, körfezde Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin savaşa sürüklenme tehlikesi olduğunu söyledi.

Alman medyasına açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, son günlerde Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, İran ve Kuveytli mevkidaşların doğrudan ya da telefonla oldukça yoğun bir şekilde görüştüğünü söyledi. Gabriel, "Bu görüşmeler neticesinde durumun çok ciddi olduğunu biliyorum ama bunu aşma şansımız da var" diye konuştu.

"Karşıt taraflar arasında yapılacak görüşmelerin bunun için kaçınılmaz" diyen Gabriel, "Bu anlaşmazlığın savaşa sürüklenme tehlikesi var, kardeş toplumların ve komşularının tutumu dramatik" ifadelerini kullandı.

Mehmet Koca

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