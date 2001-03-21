Almanya'da camiye çirkin saldırı

23.3.2017 - 00:55

Almanya'da camilere dönük saldırılara bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın Heidelberg kentinden hizmet veren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Yavuz Sultan Selim Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Caminin bahçesinde bulunan bayrak direklerinde bulunan Türk ve Alman bayrakları gönderden indirilerek yırtıldı.

Hatsche Caddesi üzerinde bulunan caminin bayraklarına yapılan saldırıya tepki gösteren Türk toplumu faillerin bir an önce bulunmasını istedi. Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar camilere dönek yapılan fiziki saldırının 15 olduğu ve bu zamana kadar yapılan saldırılarda failler yakalanamadı.  

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